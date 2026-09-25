Государство проконтролирует тарифы на осмотр подводной части судна

Правительство дополнило перечень услуг естественных монополий в морских портах, тарифы на которые регулируются государством. В список добавили организацию осмотра подводной части судов.

В перечень услуг субъектов естественных монополий постановлением от 21 сентября 2026 г. № 1200 внесли изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено госрегулирование тарифов на организацию осмотра по подводной части судов, прибывающих в российские морские порты.

Постановление правительства вступило в силу с 24 сентября.

Напомним, что в 2025 г . президент установил особенности захода в морские порты РФ судов, следующих из иностранных портов. Такой флот должен заходить с разрешения капитана порта, которое согласовано с представителями органа федеральной службы безопасности.

Были установлены правила согласования. В том числе правительство предусмотрело возможность осмотра подводной части судна.

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