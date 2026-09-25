Государство проконтролирует тарифы на осмотр подводной части судна
Правительство дополнило перечень услуг естественных монополий в морских портах, тарифы на которые регулируются государством. В список добавили организацию осмотра подводной части судов.
В перечень услуг субъектов естественных монополий постановлением от 21 сентября 2026 г. № 1200 внесли изменения. Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрено госрегулирование тарифов на организацию осмотра по подводной части судов, прибывающих в российские морские порты.
Постановление правительства вступило в силу с 24 сентября.
Напомним, что в
Были установлены правила согласования. В том числе правительство предусмотрело возможность осмотра подводной части судна.
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