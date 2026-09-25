По рыболовству на Каспии выпустили новый приказ

Минсельхоз ввел дополнительную меру регулирования рыболовства в Каспийском море. Ограничения предусмотрены на предстоящий год.

Запрет рыболовства в течение всего следующего года — с 1 января по 31 декабря — вводится на участке Каспия, определенном приказом Минсельхоза от 1 сентября 2026 г. № 570, сообщает корреспондент Fishnews.

Мера не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

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