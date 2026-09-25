«Фишеринг Сервис» заякорился во Владивостоке

Известный производитель тралов «Атлантика» — калининградская компания «Фишеринг Сервис» — открыл во Владивостоке обособленное подразделение. Оно займется сервисным обслуживанием промыслового вооружения, эксплуатируемого на Дальнем Востоке.

«Это полноценное производственное подразделение с очень сильной профессиональной командой. Нам удалось собрать коллектив высококлассных специалистов, в том числе ведущих владивостокских технологов и опытных мастеров-изготовителей, которые много лет работают с промысловым вооружением и хорошо знают особенности дальневосточного флота», — рассказал директор «Фишеринг Сервис» Андрей Фёдоров в интервью журналу Fishnews.

В долгосрочную аренду взяли 3 тыс. кв. м просторных помещений на улице Снеговой, сейчас там заканчивают ремонт.

«Из Калининграда уже пришло около 40 тонн материалов, и пополнение запасов будет постоянным: канаты Dyneema, сетематериалы, такелаж. Мы уверены, что запасы на складе во Владивостоке позволят сократить сроки выполнения заказов», — подчеркнул руководитель компании.

По его словам, обособленное подразделение в первую очередь займется ремонтом и сервисным обслуживанием того промыслового вооружения «Фишеринг Сервис», которое используют рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке. А также пошивом сетных частей тралов. В исключительных случаях возможна сборка одного-двух тралов в месяц, отметил собеседник Fishnews.

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Об увеличении производительности компании, использовании искусственного интеллекта и студенческих обменах читайте в полной версии интервью на сайте Fishnews.

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