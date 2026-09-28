Против незаконного лова раков решили ужесточить меры

Правительство увеличило таксу для оценки размера ущерба, причиненного водным биоресурсам, в случае с раками. Действовавший ранее показатель для расчетов был недостаточным.

Таксы для определения ущерба, причиненного ракам, теперь составит 1688 рублей за особь (независимо от ее размера и веса). Такие изменения внесены в постановление правительства от 3 ноября 2018 г . № 1321.

Как сообщает корреспондент Fishnews, размер таксы повышается с нынешних 115 рублей за экземпляр. Состояние запасов раков нестабильно, с тенденцией к снижению, испытывает браконьерский пресс, в этих условиях увеличение показателя для оценки урона — необходимый шаг, отмечали разработчики изменений.

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