Школьников Камчатки приобщают к важности труда рыбоводов

Главрыбвод на Камчатке открыл новый сезон просветительского проекта «Профессия — ихтиолог». Школьника рассказывают о тихоокеанских лососях и работе на рыбоводных заводах.

Первыми в этом году участие в проекте приняли ученики Елизовской средней школы № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Кузнецова, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Для ребят провели лекцию: рассказали о работе пяти лососевых рыбоводных заводов Камчатки, об особенностях разных видов тихоокеанских лососей и роли мечения молоди.

Проект нацелен на то, чтобы знакомить подрастающее поколение с профессией рыбовода и показывать важность сохранения водных биоресурсов.

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