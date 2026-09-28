Китай и Индонезия помогут друг другу осваивать запасы Арафурского моря

Индонезия и Китай запустили программу сотрудничества в сфере рыболовства в районе Арафурского моря. Проект предусматривает развитие всей производственно-сбытовой цепочки — от выгрузки улова и хранения до переработки и экспорта.

Церемония состоялась в городе Туал в индонезийской провинции Малуку. В мероприятии приняли участие более 100 представителей правительств, компаний и рыболовных объединений двух стран.

В рамках программы Индонезия направляет в Арафурское море 33 судна под своим флагом. Ожидается, что они будут добывать порядка 9,5 тыс. тонн рыбы в год и обеспечат примерно 65 млрд рупий (около 3,7 млн долларов) неналоговых поступлений в бюджет. На этом флоте планируется занять 669 работников, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Предусмотрено и участие китайских рыбаков — на церемонии несколько современных промысловых судов КНР вышли из порта в открытое море.

По информации иностранной прессы, программа должна создать около 1,1 тыс. рабочих мест как на море, так и на берегу, а также стимулировать инвестиции в ремонт судов, холодильные мощности, контроль качества и подготовку специалистов.

Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно рассказал, что сотрудничество должно способствовать не только росту вылова, но и модернизации флота, укреплению рыбной промышленности и развитию экономики прибрежных районов. Индонезия также рассчитывает расширять взаимодействие с Китаем в аквакультуре и охране морских ресурсов.

Китайская сторона, в свою очередь, заявила о готовности развивать техническое сотрудничество, совместную работу по сохранению ресурсов и координацию по всей цепочке рыбной отрасли.

Представители КНР отметили, что инициатива «Морской шелковый путь XXI века» сочетается с индонезийской стратегией Global Maritime Fulcrum. В Джакарте же указывают на соответствие проекта национальным инициативам в области «голубой экономики».

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