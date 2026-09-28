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Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

Что объединяет Москву и Владивосток? Две столицы, два порта, сердце России и главный форпост на Тихом океане. Теперь у каждого из этих городов есть и свой «Рыбный островок» — место притяжения для истинных ценителей качественной дикой рыбы.

Во Владивостоке «Рыбный островок» появился более 20 лет назад. «Мы прошли и переосмыслили многое, но это лишь помогло нам утвердиться в верности выбранного для себя пути», — отметила генеральный директор и основатель бренда Ирина Кузьмина в интервью журналу Fishnews.

По ее словам, «островок» сохранил в приоритете именно рыбное направление, но пошел дальше: изучает спрос и отвечает на него.

«Традиционно в «Рыбном островке» мы вживую общаемся с нашими покупателями, среди которых много гостей города, и вместе со своими партнерами-поставщиками ищем современные решения: как сделать торговую полку еще интереснее и привлекательнее за счет исключительно качественных и здоровых продуктов», — подчеркнула Ирина Кузьмина.

Она добавила, что задача «Рыбного островка» намного шире, чем розничная торговля рыбой: взаимодействовать с продавцами, производителями, переработчиками продукции, которые гарантируют качество и тоже развиваются.

В 2019 г. свой «Рыбный островок» появился и в столице. В этом Ирине помогла дочь Екатерина — теперь собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия».

«Практически с самого начала мы задумались о своем собственном пространстве: чтобы это был уютный магазинчик, где у нас мог бы быть спокойный диалог со своим клиентом. В итоге мы нашли прекрасный вариант. Тогда это пространство, где сейчас располагается «Рыбный островок» в Москве, было на стадии строительства. Сегодня это новый огромный бизнес-центр на Кутузовском проспекте, где также размещается главный офис Сбербанка», — рассказала Екатерина Кузьмина.

В 2019 г. свой «Рыбный островок» появился и в Москве

Создатели столичного «Рыбного островка» с самого начала отслеживали особенности культуры потребления и в целом поведения покупателей в Москве.

«Поскольку наш «Рыбный островок» расположен в бизнес-центре, мы открыли небольшую кухню, чтобы у гостей была возможность сразу попробовать продукт. Теперь здесь можно полноценно позавтракать или пообедать блюдами, приготовленными исключительно из наших дальневосточных морепродуктов. Сейчас мы дополнили меню и мясными блюдами, но все это также собственного приготовления», — обратила внимание собеседница Fishnews.

То, что потребляет Владивосток, конечно, отличается от предпочтений Москвы, но концепция у магазинов единая. Прежде всего, это акцент на качестве продукции.

«Мы берем только товар, произведенный на Дальнем Востоке. Все проходит отбор главным «Рыбным островком» во Владивостоке. Всю продукцию подкопченную, слабосоленую мы везем самолетами. Мы не берем ни Питер, ни местных производителей, поэтому и называемся «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия», — акцентировала Екатерина Кузьмина.

Московскийпотребитель нацелен в первую очередь на быстроту — быстроту выбора, приобретения, приготовления.

«К нам очень часто заходят сотрудники Сбербанка, и это максимально широкая аудитория: от молодых айтишников до топ-менеджеров и руководства. Много гостей магазина живет поблизости либо приезжает специально к нам, услышав о «Рыбном островке» от знакомых», — заметила Екатерина Кузьмина.

«Рыбный островок»
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 106 Б
+7 (902) 482-59-99
rybnyostrovok.ru

«Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия»
г. Москва, Кутузовский проспект 32, корп. 1
+7 (980) 142-32-32
rybnyostrovokmsk.ru

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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