Михаил Тимашев: РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Приморский региональный филиал Россельхозбанка нацелен расширить работу в рыбной отрасли, отмечает новый руководитель подразделения Михаил Тимашев. В интервью Fishnews он обрисовал направления, которые представляют наибольший интерес.

«Мы сосредоточены на комплексных проектах РХК, которые охватывают всю цепочку: от добычи до переработки и логистики, — рассказал директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка. — Филиал участвует как в финансировании текущей деятельности, так и в крупных инвестиционных проектах».

Один из главных драйверов роста кредитного портфеля РСХБ в регионе — обновление флота и крабовые аукционы. «Россельхозбанк активно финансирует строительство промысловых судов в рамках программы квот под инвестиции. Только на первом этапе при поддержке банка строится восемь промысловых судов. Значительный объем средств был аккумулирован на крабовых аукционах с инвестиционными обязательствами», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Важнейшая сфера — береговая инфраструктура и переработка водных биоресурсов. Банк заинтересован в проектах, которые развивают береговую инфраструктуру и увеличивают глубину переработки уловов.

Михаил Тимашев также выделил логистику и холодильные мощности. «Развитие логистики для доставки рыбопродукции и создание холодильной инфраструктуры мы считаем ключевыми факторами, обеспечивающими будущее отрасли и Приморья. В рамках второй волны программы квот под инвестиции предусмотрено участие РСХБ в создании логистических комплексов», — сообщил руководитель филиала Россельхозбанка.

Особое внимание банк уделяет и аквакультуре. РСХБ следит за новшествами в регулировании и поддержке аквакультурных хозяйств, включая субсидирование государством создания питомников по получению посадочного материала для ценных морепродуктов.

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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015

Fishnews

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