В деталях трагического пожара на борту разбираются следователи

В Камчатском крае расследуют уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне «Триумф». Правоохранители перечислили основные версии трагического происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

25 сентября у восточного побережья Камчатки к востоку от мыса Ходжелайка произошло возгорание рыболовного судна с 29 членами экипажа. В ходе спасательной операции эвакуировано 25 моряков, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

30 сентября следователи и следователи-криминалисты провели осмотр сгоревшего судна. Обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы, рассказали в управлении. Также проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

«Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна, нарушение правил технической эксплуатации судна», — перечислили в пресс-службе.

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