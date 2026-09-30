Профильные министры ЕС согласовали план поддержки рыбной отрасли

Совет Европейского союза согласовал позицию по правилам финансовой помощи рыболовству и аквакультуре на 2028-2034 гг. В том числе речь идет о содействии инвестициям в промысловые суда.

Договоренность была достигнута на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству под председательством Ирландии. Документ станет основой для переговоров с Европарламентом по объемам финансирования в рамках долгосрочного бюджета, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз Совета и зарубежные СМИ.

Согласно предложенной схеме, поддержка будет предоставляться преимущественно через национальные и региональные планы партнерства. Единый механизм финансирования должен заменить ряд действующих фондов и программ, включая Европейский фонд морского хозяйства, рыболовства и аквакультуры (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF).

Изменения призваны упростить доступ к средствам и дать государствам ЕС больше гибкости при их распределении.

Одним из главных вопросов переговоров стали условия финансирования инвестиций в рыболовные суда. Позиция Совета предусматривает поддержку модернизации флота, в том числе вложения как в уже работающие, так и в новые суда. Средства предполагается направлять на энергетический переход, улучшение условий труда на борту и привлечение молодых кадров.

Одновременно предложены ограничения, призванные не допустить усиления нагрузки на рыбные запасы. Для отдельных видов инвестиций в суда ввод дополнительных промысловых мощностей будет возможен только после вывода существующих.

Для малого прибрежного рыболовства предусмотрены специальные правила. Будущая система также должна учитывать обязательства Евросоюза по соглашению ВТО о рыболовных субсидиях. В документ добавили статью о контроле и сборе данных для устойчивого управления промыслом.

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