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Севастопольские ученые хотят сравнить корейского окуня Черного и Японского морей. Фото Игоря Тамойкина и Виолетты Юрахно

Корейского окуня Черного моря сравнят с дальневосточным сородичем

Сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН изучили корейского окуня в Японском море. Полученные данные хотят сравнить с материалами, собранными по этому же виду в водах у Крымского полуострова.

Корейский, или темный, окунь (Sebastes schlegelii) проник в Черное море и сейчас активно осваивается. Этот вид является крупным хищником. Вселенца уже несколько лет изучают в ИнБЮМ. Ученые опасаются, что новый обитатель вызовет перестройку экосистемы и непредсказуемые последствия.

Для сравнения особей одного вида из разных вод во Владивосток в сентябре приехали специалисты института — ведущий научный сотрудник экологической паразитологии, к.б.н. Виолетта Юрахно и младший научный сотрудник отдела ихтиологии Игорь Тамойкин. Они работали на базе Научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН под кураторством старшего научного сотрудника лаборатории паразитологии, к.б.н. Марины Шедько.

«Ранее мы получили первые сведения по особенностям питания корейского окуня в Черном море, по его биолого-популяционным характеристикам и содержанию хлорорганических загрязнителей. Поэтому было принято решение поработать с этим видом в Японском море, чтобы можно было провести корректное сравнение различных характеристик вида из столь отдаленных акваторий», — отметил Игорь Тамойкин.

Экземпляры корейского окуня для исследования предоставили местные ныряльщики из сообщества подводных охотников Приморского края. Они ловили рыбу на глубинах 18-28 м. Окунь переместился глубже из-за высокой температуры воды в этом сезоне, уточнили специалисты.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, общая выборка составила 23 особи — от 0,4 до 2,1 кг. Кроме традиционного измерения длины и веса, а также массы печени, гонад специалисты отбирали отолиты для определения возраста и желудочно-кишечные тракты для изучения питания. Также выполнили гистологические исследования и анализ на загрязняющие вещества.

«Паразиты корейского окуня в Черном море нами еще не исследовались. В естественном ареале, в Японском море, в мочевом пузыре этого вида рыб ранее был известен представитель рода Myxidium, но найти его в этот раз нам не удалось», — констатировала Виолетта Юрахно.

Однако в мышцах рыб специалисты обнаружили паразита рода Kudo, нового не только для корейского окуня, но и для фауны Японского моря в целом.

Образцы зараженной мышечной ткани исследуют на базе ИнБЮМ.

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Fishnews

  • Севастопольские ученые хотят сравнить корейского окуня Черного и Японского морей. Фото Игоря Тамойкина и Виолетты Юрахно
  • Для сбора информации специалисты приехали по Владивосток. Фото Игоря Тамойкина и Виолетты Юрахно
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