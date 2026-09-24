Корейцам дали запастись недорогой рыбой к празднику

Власти Республики Корея к осеннему празднику урожая Чхусок увеличили объемы поставок рыбной продукции из государственных резервов и финансирование скидочных программ, а также усилили проверки на рынках и в магазинах.

В этом году Чхусок выпадает на 25 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Особое внимание на цены и стабильность поставок рыбы и морепродуктов власти страны обратили на фоне роста общей потребительской инфляции, пишет южнокорейская пресса.

По данным СМИ республики, из государственных резервов выделили рекордные 22 тыс. тонн — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Продукция идет на рынки, в крупные торговые сети, на оптовые площадки и другие каналы продаж. В числе основных товаров — минтай, скумбрия, кальмар, волосохвост, желтый горбыль и сушеные анчоусы. При этом объем поставок одного только минтая увеличили до 17 тыс. тонн.

Параллельно власти расширили скидочную программу. В рамках специальной акции с 9 сентября по 4 октября 56 торговых сетей и онлайн-площадок предлагают основные виды рыбопродукции со скидками до 50%. Господдержка действует параллельно с дисконтами производителей и торговых компаний. На проект по поддержке цен на рыбу и морепродукты выделено 44 млрд вон.

Отдельные меры действуют и на обычных рынках. В середине сентября примерно на 300 рынках по всей Корее прошла акция: части стоимости покупок возвращали в виде сертификатов «оннури». Покупатели могли вернуть до 30% потраченной суммы, но не более 20 тыс. вон на человека. Общий объем этой программы достиг 24 млрд вон.

Параллельно проводятся постоянные выездные проверки. Министр морских дел и рыболовства Хван Чжону лично посетил знаменитые рынки Чагальчхи и Нампхо в Пусане, где проинспектировал цены и ассортимент рыбы, морепродуктов и водорослей, традиционно пользующихся популярностью именно во время Чхусока. Замминистра Нам Чжэхон проверил цены и скидки в крупном магазине в Ульсане.

Повышенное внимание властей связано с тем, что перед Чхусоком спрос на продукты традиционно возрастает, а вместе с ним увеличивается нагрузка на семейные бюджеты. В августе потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,1% в годовом выражении, приводят данные местные СМИ.

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