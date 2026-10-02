Составляющие рыбного кластера рассмотрели на форуме портовых городов

Главными темами отраслевой сессии первого международного Форума портовых городов в Светлогорске стали вылов и переработка рыбы, обновление флота, развитие портовой инфраструктуры, логистика и экспорт.

Программа форума, который проходит 1 и 2 октября, охватывает транспортные коридоры, логистику, инвестиции, инфраструктуру, технологии, кадровые вопросы и международное сотрудничество.

Так, в рамках мероприятия состоялась дискуссия «Рыбопромышленный кластер портовых городов: от вылова к переработке и экспорту». Участники обсудили весь путь рыбной продукции: от промысла до переработки, хранения, транспортировки и поставок на внутренний и внешний рынки. Модератор, гендиректор «Дальрефтранса» Андрей Гречкин предложил выработать конкретные предложения по развитию отрасли. Отдельное внимание уделили роли рыбопромышленного комплекса в экономике портовых городов и регионов, сообщили Fishnews в пресс-службе форума.

Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич рассказал о показателях отрасли и обновлении промыслового флота.

«Последние 7-8 лет отрасль вышла на порядок добычи порядка 5 млн тонн. Это еще даже без учета совместных предприятий: российско-белорусских, российско-узбекских, которые тоже, как российские юрлица, добывают рыбу в исключительной российской экономической зоне», — отметил представитель федерального агентства.

По его словам, пакет заказов по добывающему флоту сейчас составляет 151 судно. «Это без научных судов, именно те, которые работают в коммерции, — уточнил Алексей Яковлев. — Из них 58 судов уже построено. Планируется, что в ближайшие 7-8 лет остальные суда будут достроены».

Одним из вопросов стало дальнейшее обновление флота и эффективность существующей инфраструктуры. Министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов обратил внимание на то, что при модернизации значение имеет не только количество новых судов, но и их технологические возможности.

«Обновление флота — это речь идет не столько о количестве, сколько об эффективности современных судов, оснащенных передовыми технологиями, способных вылавливать и обрабатывать гораздо большие объемы уловов», — указал министр.

Современные суда позволяют совмещать промысел с переработкой непосредственно на борту. В Росрыболовстве отмечают, что такой подход дает возможность увеличивать эффективность использования улова и развивать глубокую переработку.

Еще одним направлением дискуссии стало развитие рыбных портов и береговой инфраструктуры. Участники говорили о создании перерабатывающих кластеров в местах, где одновременно сосредоточены портовые мощности, источники сырья и необходимые отраслевые компетенции.

«Современные реалии таковы, что конкурировать на уровне отдельного порта больше невозможно. Конкурентоспособной должна быть вся логистическая цепочка», — подчеркнула в своем выступлении начальник управления по работе с рыбопродукцией Владморрыбпорта Татьяна Антипьева.

В пример она привела сам Владивостокский морской рыбный порт, у которого есть специализированная инфраструктура, холодильный кластер, контейнерный терминал, развитые ж/д пути и опыт обработки огромных потоков рыбопродукции.

«Наша стратегическая задача на следующем этапе — добиться абсолютной синергии этих активов и выстроить бесшовный температурный маршрут от моря до конечного потребителя, — поделилась планами Татьяна Антипьева. — Коллаборацию с сухими портами мы видим не как допуслугу, а как естественную эволюцию портового бизнеса. Чем глубже мы синхронизируем море, рельсы и склады, тем быстрее и эффективнее дальневосточная рыба будет попадать на столы потребителей в России и мире».

Отдельный блок посвятили международной кооперации и взаимодействию с дружественными государствами. В качестве возможных зарубежных логистических узлов участники сессии рассматривали порты Сантус в Бразилии, Кейптаун в ЮАР и Мундра в Индии.

Обсуждались возможности использования таких портов как промежуточных звеньев при доставке продукции российского промысла, а также перспективы совместных проектов в области глубокой переработки, в том числе криля.

В протокол по итогам сессии вошли инициативы по развитию и обновлению рыбопромыслового флота, модернизации инфраструктуры и инвестиционным механизмам. Сформированные участниками предложения планируется представить для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне.

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер форума.

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