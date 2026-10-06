Рыбная отрасль Сахалинской области вносит вклад в развитие несырьевого экспорта

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил проработать пятилетний план развития несырьевого экспорта. С высокотехнологичной продукцией выходят на зарубежные рынки и предприятия рыбной отрасли.

Развитие внешнеторговых связей рассмотрел совет по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области. Глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу проработать план развития несырьевого экспорта.

Предприятия рыбной отрасли Сахалинской области также используют богатую ресурсную базу Дальнего Востока для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, прокомментировал министр по рыболовству региона Иван Радченко. В последние годы инвесторы продолжали курс по созданию на островах заводов глубокой переработки: продукция этих предприятий востребована как в России, так и за рубежом.

Также компании области выходят на внешние рынки с высокотехнологичной продукцией из гидробионтов. Например, предлагают БАДы на основе водоросли ламинарии, обратил внимание собеседник Fishnews.

Для продвижения своих товаров производители региона участвуют в международных выставках.

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