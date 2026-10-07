Рыбный экспорт Вьетнама превысил 9 млрд долларов

Экспорт рыбы и морепродуктов из Вьетнама за девять месяцев достиг 9,1 млрд долларов, увеличившись на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в четвертом квартале ожидается замедление роста.

Главным экспортным товаром рыбной отрасли республики остается креветка, на которую приходится около 41% стоимости поставок. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Основными потребителями стали рынки Китая, в том числе Гонконга, — на них пришлось около четверти всего рыбного экспорта из Вьетнама и примерно 62% его прироста в денежном выражении. Поставки в страны АСЕАН увеличились на 21%, а в Южную Корею — на 6,1%. При этом по итогам девяти месяцев экспорт в США и Японию сохранил лишь незначительный рост, а продажи в Евросоюз снизились на 3%.

В ассоциации указали, что торговлю сдерживают дополнительные тарифные издержки, требования к документации и прослеживаемости продукции, а также неоднородная динамика потребительского спроса.

Показатели в четвертом квартале, скорее всего, будут ниже, чем в третьем. По оценке VASEP, годовой экспорт может составить около 12 млрд долларов.

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