Прокуратура сообщила о нарушениях на аквафермах Заполярья

В Мурманской области природоохранная прокуратура проверила четыре предприятия аквакультуры. По результатам ведомство заявило о ряде нарушений в области охраны окружающей среды и ветеринарии.

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура обследовала предоставленные организациям рыбоводные и земельные участки. Были выявлены отсутствие маркировки гидробионтов, ненадлежащее состояние садков, деятельность без согласования, установка непредусмотренных сооружений, нарушения при обращении с отходами производства и потребления, рассказали Fishnews в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Руководителям внесли прокурорские представления. В отношении виновных должностных лиц предприятий возбуждены административные дела по статьям 8.5 и 8.48 КоАП РФ (сокрытие и искажение экологической информации, деятельность без согласования с уполномоченным органом Росрыболовства). Объявлены предостережения о недопустимости складирования отходов на лесных участках.

По протесту природоохранного прокурора программа производственного экологического контроля одного из предприятий приведена в соответствие с требованиями законодательства.

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