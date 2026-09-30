Ситуацией с замором гребешка занялась природоохранная прокуратура

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов проверяет информацию о гибели приморского гребешка в заливе Петра Великого. Ранее сообщения о заморе моллюсков опубликовали в интернете.

Природоохранный прокурор даст оценку исполнения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, водного законодательства.

«Образцы погибших моллюсков, отобранные организацией, осуществляющей деятельность по воспроизводству объектов аквакультуры, направлены на исследование», — рассказали Fishnews в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

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