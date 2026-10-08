Промышленные уловы Карелии существенно выросли

Предприятия Республики Карелия добыли за девять месяцев свыше 84 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной вылов пришелся на Баренцево море и Атлантический океан — более 80 тыс. тонн. Положительная динамика связана прежде всего с увеличением объемов добыча путассу, атлантической сельди, трески и пикши, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Квота для океанического рыболовства освоена карельскими предприятиями на 90%.

Еще 1,4 тыс. тонн водных биоресурсов добыли в Белом море. Здесь большую часть улова составили водоросли, преимущественно фукусы.

На пресноводных водоемах Карелии поймали 1,2 тыс. тонн, преимущественно это корюшка и ряпушка. Их добыли 552 и 101 тонну соответственно.

До конца года карельские предприятия планируют добыть еще порядка 8 тыс. тонн водных биоресурсов.

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