Сахалинские депутаты выступают за льготные пенсии для рыбаков Белого моря
Комитет по социальной политике Сахалинской облдумы рассмотрел обращение депутатов Карелии о расширении льготного пенсионного списка для рыбаков Белого моря. Парламентарии островного региона поддержали инициативу карельских коллег.
Суть обращения в том, чтобы распространить право на досрочную пенсию на работников прибрежного промысла в акватории Белого моря, которая входит в Арктическую зону. Сейчас такие льготы установлены для рыбаков Камчатки, Сахалина, Курил и мурманского побережья.
Сахалинские депутаты решили вынести вопрос на заседание совета областной думы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента. Совету думы рекомендовали поддержать обращение карельских парламентариев.
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