Вологодчина успешно опробовала добычу раков
В Вологодской области впервые провели промышленный вылов речных раков. Добыто 1,94 тонны — для начала это отличный результат, отметил губернатор Георгий Филимонов.
«Вылов осуществляли в акватории Ковжского водохранилища, где популяция речных раков многочисленна, а также на малых озерах Вытегорского и Белозерского округов. В перспективе планируем расширить перечень водоемов для промышленного освоения запасов», — рассказал глава региона.
Сотрудники Вологодского филиала ВНИРО провели анализ уловов. Исследование показало, что в ловушку за сутки попадаются от 19 до 100 раков, их длина варьировалась от шести до
Сейчас в водоемах Вологодчины обитает исключительно длиннопалый речной рак. В начале прошлого века в регионе встречался и широкопалый речной рак — более ценный с промысловой точки зрения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхозпрода, со временем длиннопалый вид выиграл конкуренцию: он быстрее растет, раньше созревает и более плодовит.
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