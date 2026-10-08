Вологодчина успешно опробовала добычу раков

В Вологодской области впервые провели промышленный вылов речных раков. Добыто 1,94 тонны — для начала это отличный результат, отметил губернатор Георгий Филимонов.

«Вылов осуществляли в акватории Ковжского водохранилища, где популяция речных раков многочисленна, а также на малых озерах Вытегорского и Белозерского округов. В перспективе планируем расширить перечень водоемов для промышленного освоения запасов», — рассказал глава региона.

Сотрудники Вологодского филиала ВНИРО провели анализ уловов. Исследование показало, что в ловушку за сутки попадаются от 19 до 100 раков, их длина варьировалась от шести до 12 см , масса — от 6 до 60 г , а в половой структуре преобладали самцы.

Сейчас в водоемах Вологодчины обитает исключительно длиннопалый речной рак. В начале прошлого века в регионе встречался и широкопалый речной рак — более ценный с промысловой точки зрения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхозпрода, со временем длиннопалый вид выиграл конкуренцию: он быстрее растет, раньше созревает и более плодовит.

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