Власти снизили целевые показатели по вылову и аквакультуре

Правительство вновь пересмотрело ориентиры для рыбной отрасли в стратегии развития до 2030 г. Целевые показатели снизили по вылову и производству продукции товарной аквакультуры.

В стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 г . внесены изменения. Корректировки предусмотрены и по рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, более скромными стали ожидания по вылову водных биоресурсов. На 2026 г . целевые показатели снизились и в базовом, и в консервативном варианте до 4,705 млн тонн. На последующие годы базовый и консервативные показатели теперь одинаковые: на 2027 г . сократилось в базовом варианте до 4,9 млн тонн, на 2028 г . — до 4,95 млн тонн, а 2029 г . — до 5,1 млн тонн, в 2030 г . — до 5,15 млн тонн.

По производству продукции товарной аквакультуры целевые показатели на 2026 г . в базовом варианте снизились с 432 тыс. тонн до 391 тыс. тонн, в консервативном — 410,4 тыс. тонн до 388 тыс. тонн, на 2027 г . в базовом варианте — с 479 тыс. тонн до 401 тыс. тонн, в консервативном — с 425,6 тыс. тонн до 393 тыс. тонн, на 2028 г . в базовом варианте — с 526 тыс. тонн до 414 тыс. тонн, в консервативном варианте — с 440,8 тыс. тонн до 404 тыс. тонн, на 2029 г . в базовом варианте — с 573 тыс. тонн до 427 тыс. тонн, в консервативном — с 480 тыс. тонн до 414 тыс. тонн, на 2030 г . в базовом варианте с 618 тыс. тонн до 446 тыс. тонн, в консервативном — 502 тыс. тонн до 426 тыс. тонн.

Читайте также: Сохранение доступа к ресурсу остается ключевой темой для рыбаков

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews