Сохранение доступа к ресурсу остается ключевой темой для рыбаков

Изменения, которые происходят с промысловыми запасами, также говорят, насколько важно тщательно подходить к решениям в сфере предоставления прав на добычу, отметили участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews.

На новой встрече руководители отраслевых объединений продолжили разговор об изменениях ресурсной базы и последствиях для экономики предприятий.

Настроение в компаниях тревожное — и в связи с сокращением вылова важных промысловых объектов, и в связи с ростом затрат (в том числе на топливо), отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Сахалинской области Максим Козлов. Результаты лососевой путины подталкивают вообще говорить о перестройке модели рыбохозяйственного комплекса в регионе, рассказал руководитель АРСО на конференции Fishnews Online. Изменившийся климат влияет сегодня не только на лосося, но и на другие виды водных биоресурсов, добавил он.

В такой ситуации требуется особенно тщательный подход к решениям в сфере предоставления прав на промысел, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Именно поэтому отраслевые объединения заявляли о нецелесообразности выведения на аукционы квот, распределявшихся по историческому принципу, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В АРПП напомнили о ситуации с крабами подзоны Приморье — доли квот были проданы на аукционе, но вскоре на промысел этих объектов ввели запрет.

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