Египет и Индонезия будут теснее сотрудничать в сбережении рыбных запасов

Индонезия и Египет договорились расширить взаимодействие в морском хозяйстве и рыболовстве. Основное внимание стороны намерены уделить сохранению морских экосистем, устойчивому использованию биоресурсов и борьбе с незаконным промыслом.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в ходе встречи президента Индонезии Прабово Субианто и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси 11 октября во дворце Мердека в Джакарте.

Как рассказал Прабово Субианто на совместной пресс-конференции, документ предусматривает укрепление взаимодействия в интересах устойчивого развития морского хозяйства, сохранения морских ресурсов и противодействия нелегальному промыслу. Кроме того, страны намерены обмениваться знаниями, технологиями и профессиональным опытом, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на иностранную прессу.

Зарубежные журналисты отмечают, что договоренности стали очередным шагом в развитии двусторонних отношений. В апреле 2025 г . они были выведены на уровень стратегического партнерства по итогам государственного визита индонезийского президента в Каир.

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