Дальний Восток взял третий миллион тонн рыбы

Суммарный вылов российских рыбаков превысил 3,81 млн тонн. В ключевом рыбохозяйственном бассейне — Дальневосточном — уловы перевалили за 3 млн тонн.

На Дальнем Востоке вылов основного объекта промысла — минтая — вплотную приблизился к 1,9 млн тонн (+49,6 тыс. тонн к уровню 2025 г .). На промысле тихоокеанской сельди освоено 576,3 тыс. тонн (+153 тыс. тонн), трески поймали 99,5 тыс. тонн (+3,7 тыс. тонн), дальневосточных камбал — 56,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Во втором по значимости бассейне — Северном — добыто 272,7 тыс. тонн. Вылов трески составил 117,8 тыс. тонн, пикши — 57,5 тыс. тонн (+9,2 тыс. тонн).

Предприятия Западного бассейна отчитались о добыче 55,2 тыс. тонн рыбы, в том числе шпрота (кильки) — 34,5 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 15 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне на счету рыбаков по-прежнему 22,8 тыс. тонн, включая 12,4 тыс. тонн хамсы.

Уловы рыбаков Волжско-Каспийского бассейна подросли до 46,4 тыс. тонн. Вылов кильки составил 14,4 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 11,3 тыс. тонн.

В исключительных экономзонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 369,2 тыс. тонн водных биоресурсов.

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