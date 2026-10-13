Права на добычу краба пока остались без покупателя

Аукцион по закреплению долей квот вылова крабов с инвестиционной нагрузкой с первой попытки не состоялся: на участие в торгах не поступило заявок.

Напомним, что на аукцион выставлялись доли квот добычи краба-стригуна опилио на Дальневосточном бассейне - в Восточно-Сахалинской подзоне. две доли квоты в инвестиционных целях и две доли квоты в инвестиционных целях – 2022 – по 50% каждая. Начальные цены – по 6,4 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Также покупателям были предложены доли квоты стригуна опилио на Северном бассейне: четыре доли квоты в инвестиционных целях – 2022 в Баренцевом море – по 25% каждая. Стартовая цена этих лотов составляла по 12,8 млрд рублей.

Прием заявок на участие в торгах был открыт по 13 октября.

Покупатели должны будут принять на себя обязательства по строительству на российской верфи промыслового судна.

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