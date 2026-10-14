Яд актинии помог ученым создать уникальный анальгетик
Специалисты Дальневосточного федерального университета разработали из яда морской анемоны первый в мире неопиоидный пептидный анальгетик. По словам ученых, препарат эффективнее нестероидных противовоспалительных средств и при этом не вызывает привыкания.
Разработку представили на III Международном форуме «Биопром-2026» в Геленджике. Препарат показали министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и главе российского Минсельхоза Оксане Лут на стенде университета.
Этот проект Передовая инженерная школа ДВФУ реализует совместно с индустриальными партнерами, поделилась директор ПИШ Людмила Текутьева.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, действующее вещество анальгетика — рекомбинантный пептид HCRG21. Он является блокатором ионного канала TRPV1 — ключевого рецептора боли на чувствительных нейронах. «Анальгетиков этого класса на рынке пока не существует», — подчеркнули ученые.
«Опиоидная зависимость — мировая проблема. Глобальный рынок обезболивающих превышает 75 млрд долларов, российский — более 117 млрд рублей в год. Разработанный препарат не вызывает привыкания и превосходит по эффективности НПВС», — подчеркнули в университете.
Препарат уже прошел доклинические испытания. Клинические испытания начнутся в
На основе уникальной молекулы также разрабатываются препараты от псориаза, сепсиса и нейродегенеративных заболеваний.
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