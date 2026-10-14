В программу господдержки агрострахования включили новые регионы
С 2027 г. сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать субсидии на оплату части страховой премии по договорам агрострахования.
Для этого внесены изменения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Напомним, поправки предложил Минсельхоз.
Как сообщает корреспондент Fishnews, для новых регионов предусмотрены субсидии для сельскохозяйственного страхования — в том числе в сфере товарной аквакультуры.
«Такая поддержка государства позволит снизить финансовые потери местных производителей, связанные в том числе с неблагоприятными погодными условиями и стихийными бедствиями», — прокомментировали в пресс-службе правительства.
Изменения вступят в силу с 1 января
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