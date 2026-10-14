В программу господдержки агрострахования включили новые регионы

С 2027 г. сельхозпроизводители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать субсидии на оплату части страховой премии по договорам агрострахования.

Для этого внесены изменения в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Напомним, поправки предложил Минсельхоз.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для новых регионов предусмотрены субсидии для сельскохозяйственного страхования — в том числе в сфере товарной аквакультуры.

«Такая поддержка государства позволит снизить финансовые потери местных производителей, связанные в том числе с неблагоприятными погодными условиями и стихийными бедствиями», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 г .

Читайте также: Аквафермерам новых регионов скорректировали ставки льготного страхования

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews