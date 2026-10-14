Индонезийцам упростили путь на португальский промысловый флот

Граждане Индонезии смогут работать членами экипажей рыболовных судов Португалии по профессиональным документам, выданным на родине. Возможность официального трудоустройства без получения новых дипломов предоставляет заключенное двустороннее соглашение.

В португальском Министерстве сельского хозяйства и морских дел отмечают: сегодня в рыбной отрасли республики, особенно на севере, уже трудится значительное число граждан Индонезии.

По новому соглашению эти страны взаимно признают документы, подтверждающие профессиональную квалификацию моряков, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу. Кроме того, смягчены требования к национальному составу экипажей. Таким образом, на рыболовных судах Португалии официально разрешат работать индонезийцам, однако занять должность капитана они не смогут.

Ожидается, что такие правила помогут обеспечить безопасные и законные условия труда иностранных работников.

По данным министерства, индонезийские работники играют критически важную роль в функционировании португальского рыболовного флота. Без их участия от 300 до 400 судов были бы вынуждены прекратить промысел и отрасль лишилась бы около 50 млн евро годового оборота, заявили в ведомстве.

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