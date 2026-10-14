Черный амур поможет в борьбе с инвазивным моллюском

В Белоярское и Рефтинское водохранилища Свердловской области запустили черного амура. Специалисты надеются, что это сдержит массовое размножение инвазивной дрейссены, угрожающей экосистеме и инфраструктуре водоемов.

Из-за повышенной температуры воды моллюск быстро растет и активно оседает на решетках и фильтрах. Это негативно отражается на пропускной способности водохранилищ, отмечают ученые. Кроме того, нашествие инвазивного вида меняет пищевую цепь и вытесняет местных гидробионтов.

Черный амур, питающийся моллюсками, — это экологичная альтернатива химическим и механическим методам борьбы. Он будет снижать численность дрейссены, не нарушая природный баланс и не создавая рисков для гидротехнических сооружений, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Рекомендации по зарыблению разработали сотрудники Уральского филиала ВНИРО. В основу легли детальные обследования и расчет плотности поселения дрейссены.

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