Аналитики ЦБ выделили слабую лососевую путину в отраслевой картине

На ситуации в рыбодобыче и на рынке в условиях слабой лососевой путины остановились аналитики Дальневосточного главного управления Банка России в обзоре региональной экономики.

Центробанк выпустил октябрьский доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». Аналитики остановились в том числе на рыбной отрасли Дальнего Востока, выделив сложную лососевую путину, сообщает корреспондент Fishnews.

Вылов лососевых — на многолетнем минимуме, говорится в обзоре.

«Рыбодобывающие компании отмечали, что результаты лососевой путины не покрыли издержки на ее подготовку. Это привело к ухудшению их финансового положения», — указали авторы доклада.

Отмечен рост цен в условиях дефицита предложения на внутреннем рынке. «Так, к концу сентября 2026 г . оптовые цены на горбушу и кету выросли почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года и более чем в 1,5 раза к 1п26. Стоимость нерки увеличилась на треть как в годовом выражении, так и к 1п26», — указали в ЦБ.

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