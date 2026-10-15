Аналитики ЦБ выделили слабую лососевую путину в отраслевой картине
На ситуации в рыбодобыче и на рынке в условиях слабой лососевой путины остановились аналитики Дальневосточного главного управления Банка России в обзоре региональной экономики.
Центробанк выпустил октябрьский доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». Аналитики остановились в том числе на рыбной отрасли Дальнего Востока, выделив сложную лососевую путину, сообщает корреспондент Fishnews.
Вылов лососевых — на многолетнем минимуме, говорится в обзоре.
«Рыбодобывающие компании отмечали, что результаты лососевой путины не покрыли издержки на ее подготовку. Это привело к ухудшению их финансового положения», — указали авторы доклада.
Отмечен рост цен в условиях дефицита предложения на внутреннем рынке. «Так, к концу сентября
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