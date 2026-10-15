Камчатским лодкам и катерам пора на зимнюю стоянку

На севере Камчатского края завершилась навигация маломерных судов. С 15 октября выход на них запрещен в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах.

«С 1 ноября навигация закроется в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Тигильском муниципальных округах и в Палане», — сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В управлении отметили, что сроки окончания навигации определены постановлением регионального правительства от 13 октября 2026 г . № 497. На водоемах начинается ледообразование, температура воды понижается. Кроме того, возрастает ветровая нагрузка, возникает угроза обледенения корпуса судна. Поэтому выходить на акваторию в таких условиях становится опасно для жизни, подчеркнули спасатели.

Кроме того, обратили внимание в МЧС, в случае выхода маломерного флота на воду с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.

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