Исландия планирует сократить лимит по мойве

Научные институты Исландии и Гренландии на 70% снизили рекомендованный объем вылова мойвы в промысловом сезоне 2026-2027. Основанием стали результаты акустических съемок в августе-сентябре, показавшие значительно меньшие запасы, чем ожидалось.

По результатам осенних исследований рекомендованный вылов был пересмотрен с первоначально предложенных 358 тыс. до 105,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Работы выполнили Институт морских и пресноводных исследований Исландии (Marine and Freshwater Research Institute , MFRI) и Институт природных ресурсов Гренландии (Greenland Institute of Natural Resources, GINR).

По результатам съемки промысловый запас мойвы оценен в 565 тыс. тонн. В соответствии с правилами, расчетный объем возможного вылова составил 158,7 тыс. тонн. Согласно действующим правилам, промежуточная рекомендация на текущий сезон устанавливается на уровне двух третей этого объем, то есть 105,8 тыс. тонн.

Первоначальная рекомендация в 358 тыс. тонн была подготовлена на основе исследований молоди мойвы осенью 2025 г .

При этом ученые допускают, что фактические запасы мойвы могут быть выше полученной оценки. Из-за сильных штормов и сложной ледовой обстановки научные суда не смогли полностью обследовать северную часть района распространения рыбы.

Численность молоди мойвы специалисты оценили в 65,9 млрд особей. На основании этих данных предварительная рекомендация по вылову на сезон 2027-2028 составила 83,3 тыс. тонн. При соблюдении пересмотренных рекомендаций нерестовая биомасса мойвы к середине марта 2027 г ., по прогнозам ученых, достигнет 278 тыс. тонн. Это значительно превышает установленный предельный ориентир (114 тыс. тонн).

Окончательные рекомендации по вылову мойвы в сезоне 2026-2027 будут подготовлены после дополнительных акустических исследований, запланированных на январь и февраль 2027 г .

Решение о порядке проведения зимних съемок пока не принято. При их организации будут учитываться результаты осенних исследований.

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