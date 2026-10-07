Ситуацию с участками обсудили на Координационном совете

Возможные механизмы поддержки лососевого сектора в условиях слабой путины стали темой встречи Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Срок внесения первой части платы за перезакрепление рыболовного участка вышел 1 октября.

Итоги кампании по переоформлению еще предстоит подвести, но, по уже имеющейся информации, не по всем участкам пользователи смогли внести плату, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Лососевая путина в этом году принесла только порядка 98 тыс. тонн вылова. Участники встречи обсудили, как в условиях низких подходов быть с угрозами расторжения договоров из-за невнесения платы за перезакрепление участков.

Минсельхоз в конце сентября представил проект постановления, предусматривающий отсрочку платежей, начиная с внесения второй части платы. Это важное решение и бизнес ждет принятия документа, отметили в совете. При этом актуальным остается и вопрос самого размера платы.

В КС также подчеркнули важность получения от отраслевой науки информации по перспективам лососевого промысла.

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