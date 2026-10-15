Раки Волгоградской области остаются под наблюдением науки

Средневолжский филиал ВНИРО продолжает мониторинг популяций речного узкопалого рака в Волгоградской области. На основе добычи раколовками специалисты определяют показатели численности, средний вес особей, а затем рассчитывают общее количество и биомассу.

«Анализ уловов показывает, что популяция в водохранилищах Волго‑Донского судоходного канала представлена разновозрастными особями, включая старшевозрастные группы размером 14–16 см, а пополнение промысловой части обеспечивается молодью размером 5–9 см», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Из-за низкой численности промышленный вылов раков в зоне ответственности филиала в Волгоградской области запрещен. При этом серьезную угрозу популяции создает браконьерский пресс. «Об этом свидетельствует ежегодный рост числа запросов от МВД и Росрыболовства на проведение экспертиз и выдачу заключений в рамках административных и уголовных дел», — обратили внимание во ВНИРО.

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