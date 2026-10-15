Суд обязал экс-сотрудника Россельхознадзора отдать в казну деньги и авто

На Камчатке суд постановил обратить в доход государства деньги и имущество бывшего чиновника Россельхознадзора, осужденного за взятку. Общая сумма взыскания превысила 5 млн рублей.

В июне Петропавловск-Камчатский городской суд признал бывшего заместителя начальника отдела Приморского межрегионального управления Росcельхознадзора виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В 2023–2024 гг. за незаконное вознаграждение он обеспечивал приоритетное рассмотрение документов на водные биоресурсы, поступавших от одной из организаций. В том числе по его указанию подчиненные проводили необходимые документарные исследования в сокращенные сроки, периодически он делал это самостоятельно, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По данным надзорного ведомства, за содействие руководитель коммерческой организации передал чиновнику более 5 млн рублей.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере, кратном сумме взятки, и запретом занимать определенные должности на госслужбе сроком на 3 года.

При этом, отметили в прокуратуре, вопрос об обращении в доход государства имущества, соответствующего стоимости незаконного вознаграждения, не был решен в установленном законом порядке.

Государственный обвинитель оспорил приговор в этой части. По его представлению апелляционная инстанция направила уголовное дело на новое рассмотрение. В результате в собственность государства переданы 189 тыс. рублей, 6,4 тыс. долларов, 23,2 тыс. тайских бат и автомобиль «Лексус ЭрИкс 350», соответствующие стоимости полученной взятки, отметили в прокуратуре.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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