Рыбоохрана Таймыра укрепляет сотрудничество с силовиками

Начальник отдела рыбоохраны Енисейского теруправления Росрыболовства Александр Чернецкий на Таймыре провел встречи с представителями правоохранительного блока. Главной темой стала борьба с браконьерами.

Прокурор Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Дмитрий Маркграф в ходе беседы с Александром Чернецким подчеркнул важность межведомственного взаимодействия. По итогам встречи намечен план совместных мероприятий на первую половину 2027 г . Он включает пресечение незаконного вылова особо ценных и ценных видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

С заместителем начальника отдела Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району в Дудинке Иваном Даниловым договорились о продолжении совместной работы по выявлению и пресечению правонарушений в приграничных акваториях. А также об обмене оперативной информацией и координации рейдов.

В теруправлении также отметили эффективность сотрудничества с транспортной полицией.

Только в этом году в ходе совместных рейдов возбуждено 7 уголовных дел, изъято 1,6 тонны водных биоресурсов, привели статистику в ТУ.

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