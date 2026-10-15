Главрыбвод возвращает в черноморские реки «краснокнижного» лосося

В этом году Азово-Черноморский филиал Главрыбвода выпустил более 230 тыс. экземпляров черноморского лосося. Зарыбления проводились как для компенсации нанесенного предприятиями ущерба, так и по госзаданию.

В естественной среде этот лосось встречается крайне редко, вид занесен в Красную книгу России. Азово-Черноморский филиал — единственный филиал Главрыбвода, который занимается воспроизводством этой «краснокнижной» рыбы. В нынешнем году рыбоводы вырастили свыше 250 тыс. мальков, рассказали Fishnews в пресс-центре учреждения.

100 тыс. подросших рыбок выпустили в рамках госзадания и более 80 тысяч — в счет компенсации ущерба. Еще около 50 тыс. — за счет собственных средств филиала, привели цифры в Главрыбводе.

Мальков отправили в горные реки, впадающие в Черное море — Шахе и Мзымту. Средняя штучная навеска молоди составила 4 г .

Кроме того, 8 тыс. экземпляров лосося оставили для пополнения бюджетного и внебюджетного стад. Еще часть мальков предназначена для будущих компенсационных выпусков.

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