Якутия помогает своим рыбным популяциям
В Республике Саха (Якутия) расширяется география зарыбления водоемов в рамках искусственного воспроизводства. В этом году был установлен исторический рекорд по выпускам молоди сибирского осетра — более 1 млн экземпляров.
Результаты работы рыбоводов республики обсудили на заседании Восточно-Сибирского научно-промыслового совета в Якутске. Обобщенную информацию представил начальник отдела организации рыболовства, аквакультуры и предупредительного надзора Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства Вячеслав Афанасьев.
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В этом году впервые в современной истории рыбоводства Якутии молодь ленка выпустил Томмотский рыбоводный завод. В рамках переориентирования искусственно воспроизводимых видов, продолжаются работы по выращиванию нельмы, муксуна и чира.
Расширяется и география зарыбления: выпуски проводили в Лене, Вилюе, Алдане, Анабаре, Вилюйском и Светлинском водохранилищах.
По информации Якутского филиала Главрыбвода, начались экспериментальные работы по воспроизводству арктического омуля в среднем течении реки Лена. По итогам будут определены районы вылова диких производителей, оптимальные условия содержания и инкубации икры. Планируется, что полученный опыт ляжет в основу планов на 2027-2028 гг.
Представитель Чернышевского рыбоводного завода напомнил, что помимо выращивания молоди для искусственного воспроизводства предприятие занимается развитием товарного рыбоводства на садковом хозяйстве. В
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