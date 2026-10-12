Якутия помогает своим рыбным популяциям

В Республике Саха (Якутия) расширяется география зарыбления водоемов в рамках искусственного воспроизводства. В этом году был установлен исторический рекорд по выпускам молоди сибирского осетра — более 1 млн экземпляров.

Результаты работы рыбоводов республики обсудили на заседании Восточно-Сибирского научно-промыслового совета в Якутске. Обобщенную информацию представил начальник отдела организации рыболовства, аквакультуры и предупредительного надзора Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства Вячеслав Афанасьев.

Всего в 2026 г . в водные объекты Восточно-Сибирского бассейна выпустили около 32 млн экземпляров рыбы. В том числе пеляди — 26,7 млн штук, сибирского осетра — 1,1 млн штук, чира — 3,48 млн штук, сига — 0,4 млн штук, ленка — 0,015 млн штук, хариуса — 0,037 млн штук, рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

В этом году впервые в современной истории рыбоводства Якутии молодь ленка выпустил Томмотский рыбоводный завод. В рамках переориентирования искусственно воспроизводимых видов, продолжаются работы по выращиванию нельмы, муксуна и чира.

Расширяется и география зарыбления: выпуски проводили в Лене, Вилюе, Алдане, Анабаре, Вилюйском и Светлинском водохранилищах.

По информации Якутского филиала Главрыбвода, начались экспериментальные работы по воспроизводству арктического омуля в среднем течении реки Лена. По итогам будут определены районы вылова диких производителей, оптимальные условия содержания и инкубации икры. Планируется, что полученный опыт ляжет в основу планов на 2027-2028 гг.

Представитель Чернышевского рыбоводного завода напомнил, что помимо выращивания молоди для искусственного воспроизводства предприятие занимается развитием товарного рыбоводства на садковом хозяйстве. В 2025 г . реализовано 11,3 тонны свежемороженой форели, в 2026 г . планируется продать 15 тонн.

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