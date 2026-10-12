Новости
В этом году в Якутии был установлен исторический рекорд по выпускам молоди осетра — более 1 млн экземпляров. Архивное фото

Якутия помогает своим рыбным популяциям

В Республике Саха (Якутия) расширяется география зарыбления водоемов в рамках искусственного воспроизводства. В этом году был установлен исторический рекорд по выпускам молоди сибирского осетра — более 1 млн экземпляров.

Результаты работы рыбоводов республики обсудили на заседании Восточно-Сибирского научно-промыслового совета в Якутске. Обобщенную информацию представил начальник отдела организации рыболовства, аквакультуры и предупредительного надзора Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства Вячеслав Афанасьев.

Всего в 2026 г. в водные объекты Восточно-Сибирского бассейна выпустили около 32 млн экземпляров рыбы. В том числе пеляди — 26,7 млн штук, сибирского осетра — 1,1 млн штук, чира — 3,48 млн штук, сига — 0,4 млн штук, ленка — 0,015 млн штук, хариуса — 0,037 млн штук, рассказали Fishnews в пресс-службе управления.

В этом году впервые в современной истории рыбоводства Якутии молодь ленка выпустил Томмотский рыбоводный завод. В рамках переориентирования искусственно воспроизводимых видов, продолжаются работы по выращиванию нельмы, муксуна и чира.

Расширяется и география зарыбления: выпуски проводили в Лене, Вилюе, Алдане, Анабаре, Вилюйском и Светлинском водохранилищах.

По информации Якутского филиала Главрыбвода, начались экспериментальные работы по воспроизводству арктического омуля в среднем течении реки Лена. По итогам будут определены районы вылова диких производителей, оптимальные условия содержания и инкубации икры. Планируется, что полученный опыт ляжет в основу планов на 2027-2028 гг.

Представитель Чернышевского рыбоводного завода напомнил, что помимо выращивания молоди для искусственного воспроизводства предприятие занимается развитием товарного рыбоводства на садковом хозяйстве. В 2025 г. реализовано 11,3 тонны свежемороженой форели, в 2026 г. планируется продать 15 тонн.

Читайте также: У рыбоохраны Якутии — новое руководство

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураикраросрыболовствофорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Аналитик Рыбного союза Николай МОЧАЛОВ

Аналитик Рыбного союза

Николай МОЧАЛОВ

Аналитика может предложить сценарии на разные случаи

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината Владимир БОРОДКИН

Директор рыбомучного завода Южно-Курильского рыбокомбината

Владимир БОРОДКИН

Мы видим ценный продукт там, где другие видят отходы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил ТИМАШЕВ

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Михаил ТИМАШЕВ

РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС» заякорился во Владивостоке

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

Комплексная работа с отраслевым законодательством, продвижение принципов ответственного рыболовства, масштабные программы по развитию внутреннего рынка и формирование новых возможностей за рубежом — всеми этими направлениями занимается Ассоциация добытчиков минтая

Сильное лобби российского минтая

Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

5 августа у причала Владморрыбпорта разгружали судно «Пролив Лонга»

Как работает рыбный порт во Владивостоке: взгляд изнутри

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов