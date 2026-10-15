Депутаты поддержали создание единой цифровой платформы для АПК

Госдума приняла в первом чтении законопроект о Единой цифровой платформе в сфере сельского и рыбного хозяйства. Предполагается, что она будет работать как федеральная государственная информационная система.

Депутаты на заседании 15 октября поддержали в первом чтении законодательное закрепление Единой цифровой платформы в сфере сельского и рыбного хозяйства. Проект такого закона внесла в Госдуму в июне группа парламентариев, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что система создаст основу для формирования единой отраслевой базы в области сельского и рыбного хозяйства и реализации полномочий Минсельхоза.

Создать ЕЦП предполагается через расширение функционала одной из информационных систем министерства. Сейчас в сельском хозяйстве действует целый ряд таких систем, отметил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Внедрение такой платформы позволит государству выйти на новый уровень контроля отрасли, получить более гибкую систему управления агропромышленным и рыбохозяйственным комплексами», — отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

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