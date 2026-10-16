Минсельхоз обновил ветправила для борьбы с аэромонозами лососевых и карповых

Новый приказ, регламентирующий порядок действий для предотвращения аэромоноза лососевых и карповых рыб, вступит в силу с 1 марта 2027 г. Документ 2020 г. при этом утратит силу.

Министерство сельского хозяйства выпустило приказ от 1 сентября 2026 г. № 575 о ветеринарных правилах борьбы с аэромонозом лососевых и карповых рыб — в октябре документ прошел регистрацию в Минюсте.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правила определяют порядок действий для госорганов и рыбоводных хозяйств по профилактике, диагностике, предотвращению распространения и лечению аэромонозов лососевых и карповых видов рыб.

Приказ Минсельхоза от 14 апреля 2020 г . № 196 при этом признается утратившим силу.

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