Минсельхоз обновил ветправила для борьбы с аэромонозами лососевых и карповых
Новый приказ, регламентирующий порядок действий для предотвращения аэромоноза лососевых и карповых рыб, вступит в силу с 1 марта 2027 г. Документ 2020 г. при этом утратит силу.
Министерство сельского хозяйства выпустило приказ от 1 сентября 2026 г. № 575 о ветеринарных правилах борьбы с аэромонозом лососевых и карповых рыб — в октябре документ прошел регистрацию в Минюсте.
Как сообщает корреспондент Fishnews, правила определяют порядок действий для госорганов и рыбоводных хозяйств по профилактике, диагностике, предотвращению распространения и лечению аэромонозов лососевых и карповых видов рыб.
Приказ Минсельхоза от 14 апреля
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