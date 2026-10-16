Рыбопромышленникам Нижневартовска приготовили поддержку

Агропромышленный бизнес Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) может заявиться на субсидии. Возмещать будут затраты на технику, оборудование, оснащение и приспособления для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли.

Отбор организует городская администрация, заявки можно подавать до 26 октября. Победителей планируют определить до 16 ноября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поддержка предназначается юрлицам и индивидуальным предпринимателям, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам. Размер субсидии составляет не более 50% от документально подтвержденных затрат и не может превышать 500 тыс. рублей в год для одного получателя.

Таким образом планируется распределить 4,5 млн рублей с 2026 по 2028 гг. — по 1,5 млн рублей в год.

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