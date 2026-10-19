ПетрГУ предложил решение для чистоты рыбных садков

Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) запатентовали композицию, упрощающую борьбу с бактериальным обрастанием сетей. По словам специалистов, средство снижает заболеваемость рыбы в садках.

В основе разработки — двухкомпонентная система. «Связующим выступает акриловый полимер, а активным наполнителем — наноразмерный кварц шунгитовых пород, полученный по собственной запатентованной технологии (ультразвуковая диспергация при 22 Гц). Соотношение 50 мг наполнителя на 10 мл связующего обеспечивает формирование равномерного, однородного покрытия без дополнительных модификаторов», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Сети замачивают на три часа в готовой композиции, а затем сушат в течение суток при комнатной температуре. По словам ученых, покрытие можно наносить на все типы синтетических и металлических сетчатых материалов, используемых в морской и пресноводной аквакультуре.

Разработка предназначена в первую очередь для индустриального рыбоводства — садковых хозяйств. Регион внедрения не ограничен, обратили внимание специалисты. Они заявили, что предложенная технология эффективна как в холодных водах Карелии, так и в более теплых бассейнах.

Как сообщили в ПетрГУ, технология отработана до промышленного уровня: измельчение, промывка, ультразвуковая обработка — все этапы масштабируемы и не требуют дорогостоящего оборудования. Сама композиция готовится простым перемешиванием на магнитной мешалке.

Ученые указывают на простоту композиции (два ингредиента против 7-8 у аналогов), доказанную бактериостатическую активность (покрытие не просто отталкивает загрязнения, а активно подавляет рост патогенов), высокую водостойкость, экономическую эффективность (снижение частоты механической чистки сетей и продление срока службы оборудования), а также на экологичность (отказ от токсичных красок).

Читайте также: Для борьбы с эпизоотиями лососевых перевыпустили правила

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews