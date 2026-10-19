Для борьбы с эпизоотиями лососевых перевыпустили правила

Минсельхоз обновил ветеринарные правила по борьбе с еще двумя болезнями рыб — инфекционным некрозом поджелудочной железы и инфекционной анемией лососевых.

Обновленные ветправила по противодействию распространению инфекционной анемии лососевых утверждены приказом Минсельхоза от 1 сентября 2026 г . № 572. Обновленные правила по борьбе с инфекционным некрозом поджелудочной железы лососевых — приказом от 1 сентября 2026 г . № 573, сообщает корреспондент Fishnews.

Правила определяют порядок действий для госорганов и рыбоводных хозяйств по профилактике, диагностике, предотвращению распространения инфекционной анемии и некроза.

Новые документы вступят в силу с 1 марта 2027 г . При этом утратят силу приказ Минсельхоза от 15 апреля 2020 г . № 197 (по некрозу) и от 6 августа 2020 г . № 457 (по анемии).

Ранее Минсельхоз также выпустил обновленные ветправила по борьбе с аэромонозом лососевых и карповых рыб.

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