Для борьбы с эпизоотиями лососевых перевыпустили правила
Минсельхоз обновил ветеринарные правила по борьбе с еще двумя болезнями рыб — инфекционным некрозом поджелудочной железы и инфекционной анемией лососевых.
Обновленные ветправила по противодействию распространению инфекционной анемии лососевых утверждены приказом Минсельхоза от 1 сентября
Правила определяют порядок действий для госорганов и рыбоводных хозяйств по профилактике, диагностике, предотвращению распространения инфекционной анемии и некроза.
Новые документы вступят в силу с 1 марта
Ранее Минсельхоз также выпустил обновленные ветправила по борьбе с аэромонозом лососевых и карповых рыб.
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