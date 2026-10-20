Крабовые «квоты под киль» вновь предложили покупателям

Вторая попытка реализовать доли квот вылова крабов с инвестиционной нагрузкой запланирована на ноябрь. При этом начальные цены лотов снижены.

Электронный аукцион планируется провести 11 ноября. Покупателям предложены права на промысел в Дальневосточном и Северном бассейне. По Дальнему Востоку на торги выставили доли квот краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. Это две доли квоты в инвестиционных целях и две доли квоты в инвестиционных целях — 2022 (так называются виды квот) — по 50% каждая. Начальная цена снижена с 6,4 млрд рублей в прошлую попытку продажи до 5,8 млрд рублей (здесь и далее цифры округлены), сообщает корреспондент Fishnews.

По Северному бассейну также предлагают права на добычу стригуна опилио: четыре доли квоты в инвестиционных целях в Баренцевом море — по 25% каждая. Стартовая цена снизилась с 12,8 млрд рублей до 11,5 млрд рублей.

Прием заявок на участие открыт до 6 ноября. Покупателям долей квот предстоит построить на отечественной верфи промысловые суда.

В прошлый раз торги по этим лотам не удалось провести из-за отсутствия заявок на участие .

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