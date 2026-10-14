В Совете Федерации готовы подключиться к упрощению изменения правил для рыбаков

Сроки возможного промысла порой требует оперативных решений, и на площадке Совета Федерации готовы включиться в облегчение процедур внесения изменений в правила рыболовства, сообщил первый зампред Комитета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Вопрос о процедурных моментах представители Росрыболовства и Минсельхоза подняли на совещании, посвященном актуализации правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Встречу проводил первый заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев, передает корреспондент Fishnews.

Сейчас процедура такова, что проекты изменений бассейновых правил рыболовства проходят длительный путь. Это делает невозможным оперативное управление ресурсом и снятие административных барьеров, за которым обращаются рыбаки, отметил замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

Промысел зачастую быстротечен, и это требует оперативного принятия решений, прокомментировал Игорь Зубарев. Он подчеркнул, что на площадке Совета Федерации готовы подключаться к снятию административных барьеров.

«Давайте себе такую задачу на полях поставим», — сказал сенатор по поводу внесения изменений в правила.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в сентябре сообщал, что возможность облегчения процедур обсуждается с Минэкономразвития.

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