Поправки по икре для аквакультуры прошли первое чтение

Госдума поддержала в первом чтении депутатскую инициативу в сфере аквакультуры. Внесение изменений в законодательство, как отмечают разработчики, поможет обеспечивать рыбоводство отечественным посадочным материалом.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий учреждениям Росрыболовства содержать ремонтно-маточные стада на средства госзадания, сообщает корреспондент Fishnews.

С такой инициативой обратилась в Госдуму в июле группа парламентариев. Возможность содержать по госзаданию ремонтно-маточные стада рыб необходима для развития производства российской икры для целей аквакультуры, указал на заседании Госдумы председатель Комитета ГД по аграрным вопросам, один из авторов изменений Владимир Кашин.

Предлагается предусмотреть в законе об аквакультуре, что федеральные государственные бюджетные учреждения системы Росрыболовства могут формировать, содержать и использовать ремонтно-маточные стада за свой счет, а также в соответствии с государственным заданием.

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