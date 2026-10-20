Квотные аукционы принесли бюджету более 50 млрд рублей

Доходы федерального бюджета от аукционов по закреплению долей квот вылова за прошлый год составили более 50,3 млрд рублей. Это в том числе поступления от продажи крабовых квот под инвестиции.

Об этом говорится в приложении к закону об исполнении федерального бюджета за 2025 г. , подписанному президентом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, аукционы по закреплению долей квот добычи крабов в инвестиционных целях обеспечили поступления в размере свыше 46,6 млрд рублей. Остальные торги по распределению долей квот вылова водных биоресурсов — около 3,7 млрд рублей.

Читайте также: Крабовые «квоты под киль» вновь предложили покупателям

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews