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Планируется, что в этом году российский вылов минтая сохранится на уровне 2,2 млн тонн. Архивное фото

Бодрые перспективы российского минтая представили на Groundfish Forum

Российская минтаевая индустрия продолжает активно развиваться: запасы устойчивы, уловы стабильно высоки, экспорт сохраняет положительную динамику, а внутренний рынок переживает «перерождение», рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на International Groundfish Forum.

Глава АДМ принял участие в работе главного международного форума для рыбопромышленных компаний и трейдеров — International Groundfish Forum. Там Алексей Буглак выступил с докладом о состоянии тихоокеанских ресурсов России. Он остановился на ключевых направлениях — состоянии запасов, вылове, рынках сбыта и перспективах, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Руководитель отраслевого объединения отметил, что уловы минтая в РФ находятся на высоком уровне: в 2025 г. объем добычи составил 2,175 млн тонн и в этом году сохранится на уровне 2,2 млн тонн. При этом докладчик обратил внимание, что если в 2020 г. более 90% вылова шло на экспорт, то сегодня на внешние рынки отправляется 70%, поскольку позиции внутреннего рынка укрепляются.

Алексей Буглак привел данные: в текущем году отмечается рост производства филе и мороженого минтая б/г на фоне высокого спроса на рынках сбыта. Производство сурими при этом сокращается, что также обусловлено рыночной конъюнктурой. Вместе с тем у российских рыбаков есть ресурсы для серьезного роста выпуска продукции глубокой переработки в ближайшие годы.

«В прошлом году 87% улова минтая было переработано в море, а оставшиеся 13% — на береговых предприятиях. В 2025 году 37% от общего объема улова было направлено на производство филе и сурими. С учетом планируемого ввода в эксплуатацию новых судов и перерабатывающих предприятий ожидается, что к 2030 году мощности позволят переработать половину улова минтая в филе и сурими», — рассказал Алексей Буглак.

Он подчеркнул, что рост экспорта ограничивают тарифные барьеры на рынках потребления такой продукции.

«В прошлом году по меньшей мере 11 судов, занятых на промысле, не имели разрешительных номеров ЕС. Кроме того, еще на 14 судов были наложены санкции ЕС. Вместе взятые, на долю этих судов приходилось 25% общего улова. В этом году к этому списку добавились еще как минимум четыре судна без разрешительных номеров ЕС. А общий объем улова, поставки которого ограничены, достиг 28%. К 2030 году этот объем рискует удвоиться», — обрисовал ситуацию глава АДМ.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на разноплановую динамику экспорта отдельных продуктов, отечественный экспорт минтая последние десять лет стабилен и держится на уровне 1,5 млн тонн в пересчете на сырец. При этом Россия остается основным растущим рынком сбыта. Алексей Буглак еще раз напомнил, что за пять лет потребление удвоилось и сегодня треть улова минтая потребляется внутри страны.

«Увеличение поставок на внутренний рынок сопровождается трансформацией цепочки поставок: дистрибьюторы, переработчики и розничные торговцы активно продвигают минтай, разрабатывают новые продукты и развивают каналы продаж. Если раньше на внутренний рынок уловы поставлялись в основном по остаточному принципу, то сегодня он уверенно конкурируют с экспортными рынками, в том числе в сегменте филе и сурими», — заявил президент ассоциации.

В своем докладе он также остановился на долгосрочных прогнозах предложения. На 2027 г. общий допустимый улов установлен на уровне 2,355 млн тонн, что на 3% ниже, чем в текущем году. В частности, предусмотрено значительное сокращение ОДУ в Охотском море и в западной части Берингова моря. При этом уровень освоения квоты сохранится на текущем уровне в 90-91%, считают в АДМ.

«В перспективе следующих трех лет можно ожидать некоторое снижение общего вылова минтая до среднемноголетних значений. Динамика вылова после 2030 года будет зависеть от пополнения запасов в течение следующих нескольких лет», — заключил Алексей Буглак.

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НазадМетки: ОДУадмминтай
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