Средства от рыбацких предприятий Камчатки пойдут на социальную инфраструктуру

Поступления в рамках обязательств пользователей лососевых участков в Камчатском крае будут направлены на важные объекты прибрежных населенных пунктов. Так, один из приоритетов — ремонт системы водоснабжения Усть-Камчатска, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Средства от рыбацких предприятий на Камчатке будут направлены на развитие социальной инфраструктуры. Об этом глава региона Владимир Солодов сообщил на прямой линии 21 октября, передает корреспондент Fishnews.

Недавно рассмотрен перечень мероприятий, которые будут включены в первую очередь новой программы развития прибрежных населенных пунктов. Она реализуется на внебюджетные средства — поступления от рыбопромышленных предприятий при заключении договоров на лососевые участки, отметил губернатор.

Один из приоритетных объектов — это водоснабжение Усть-Камчатска: система нуждается в ремонте. «Поэтому на следующий год мы уже деньги заложили, это будет внебюджетный источник средств наших рыбопромышленников, за что хочется отдельно поблагодарить тоже их», — заявил Владимир Солодов.

К ремонту планируется приступить в следующем году. «Помимо него это будет выкуп детского сада в Тымлате, это будет строительство водовода в Ивашке и еще целый ряд более мелких, но не менее значимых и ожидаемых объектов для наших прибрежных поселков, которые со следующего года начнем реализовывать», — рассказал руководитель региона.

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