Россия и Китай продолжат заниматься вопросами расширения рыбной торговли

Премьеры России и Китая договорились о дальнейшей работе по развитию торгово-экономического сотрудничества. В том числе стороны продолжат заниматься вопросами двусторонней торговли рыбой и морепродуктами.

Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР, сообщает корреспондент Fishnews. Ее провели в Санкт-Петербурге премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Главы российского и китайского правительства отметил развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Стороны будут предпринимать совместные усилия в целях его дальнейшего стабильного и всестороннего совершенствования», — говорится в заявлении. Определены треки совместной работы.

В том числе стороны договорились продолжать заниматься восстановлением статуса предприятий России и Китая, экспортирующих продукты водного промысла. Планируется также вести дальнейшую работу по одобрению регистрации компаний рыбной промышленности двух государств для развития двусторонней торговли водными ресурсами.

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