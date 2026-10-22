Россия и Китай продолжат заниматься вопросами расширения рыбной торговли
Премьеры России и Китая договорились о дальнейшей работе по развитию торгово-экономического сотрудничества. В том числе стороны продолжат заниматься вопросами двусторонней торговли рыбой и морепродуктами.
Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР, сообщает корреспондент Fishnews. Ее провели в Санкт-Петербурге премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Главы российского и китайского правительства отметил развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.
«Стороны будут предпринимать совместные усилия в целях его дальнейшего стабильного и всестороннего совершенствования», — говорится в заявлении. Определены треки совместной работы.
В том числе стороны договорились продолжать заниматься восстановлением статуса предприятий России и Китая, экспортирующих продукты водного промысла. Планируется также вести дальнейшую работу по одобрению регистрации компаний рыбной промышленности двух государств для развития двусторонней торговли водными ресурсами.
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